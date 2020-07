Accidentul feroviar a avut loc marti dupa-amiaza in apropierea localitatii Pernink, in nord-vestul Cehiei, in apropierea frontierei cu Germania. Un tren care circula pe ruta Karlovy Vary (Cehia) - Johanngeorgenstadt (Germania) a intrat in coliziune cu alta garnitura, care se deplasa din sens opus, informeaza site-ul de stiri iDNES.cz.

„Doua trenuri s-au lovit frontal, la ora 15.10 (16.10, ora Romaniei). Traficul feroviar este oprit", a declarat Martin Kasal, un reprezentant al Pompierilor.

Autoritatile cehe incearca sa afle cauza producerii accidentului.