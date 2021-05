Tragedie fara margini in Brașov! Doi copii au murit, dupa ce s-au intoxicat cu insecticid. Un al treilea copil se afla la spital, in stare destul de grava. Parinții celor doi copii decedați inca se afla in stare de șoc. Cei doi minori, in varsta de 7 și 9 ani au baut Tomoxan, o substanța toxica folosita la spalatul oilor.