- Potrivit politistilor din Valea Stanciului,șoferița le-a lovit in plin pe cele 2 victime, batrana și fetița, care erau așezate pe un cap de pod, in fața curții, potrivit Romania24.ro . Din pacate, atat femeia cat și minora au murit la fața locului. Șoferița a fost testata cu aparatul alcotest, rezultatul…

- Accident mortal in Dolj. O femeie și o fetița de doar 11 ani au murit pe loc dupa ce o mașina le-a lovit din plin, chiar in fața casei lor. Șoferița, cea care se face vinovata de tragedie, este incepatoare.

- O femeie de 77 de ani și o fetița de 11 ani au fost lovite mortal, marți seara, de o mașina, in județul Dolj. Autoturismul a intrat in ele cand erau așezate pe un cap de pod din fața casei.

- In cursul zilei de astazi, 22 august, Pompierii de la Detașamentul Targoviște au fost solicitați sa intervina in cazul unui Post-ul Accident rutier pe DN 71. O șoferița de 73 de ani, la un pas de a provoca o tragedie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Soferul care a lovit o fetita in varsta de sapte ani si apoi a lasat-o sa moara, dupa teribilul accident din Bistret, judetul Dolj, a fost retinut si a explicat ca nu a oprit pentru ca i-a fost frica.Soferul in varsta de 30 de ani care a omorat o fetita de sapte ani, intr-un cumplit accident produs…

- Tragedie in județul Dolj! O fetița in varsta de șapte ani a fost spulberata de un șofer vitezoman in timp ce se afla pe bicileta, apoi micuța a fost lasata sa se stinga din viața pe marginea drumului. Conducatorul auto a fugit de la locul faptei, insa o camera de supraveghere a surprins exact momentul.

- In cursul dimineții de astazi, 22 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 74 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.465. In intervalul 21.06.2021 (10:00) – 22.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 74 decese (43 barbați și 31 femei), ale unor pacienți…

- In cursul dimineții de astazi, 14 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 27 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 31.861. In intervalul 13.06.2021 (10:00) – 14.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 27 de decese (12 barbați și 15 femei), ale unor pacienți…