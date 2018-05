Doi parinți din Republica Moldova cred ca au fost loviți de un blestem! Trei dintre copiii lor au murit, dupa ce s-au inecat in apele unui lac din localitatea Pohribeni, raionul Orhei, potrivit publika.md. Frații aveau 7, 9, respectiv 11 ani. (Console si accesorii gaming) Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, copiii au […] The post Tragedie fara margini intr-o familie din Moldova! Trei frați s-au inecat intr-un bazin acvatic appeared first on Cancan.ro .