- Cel puțin 5 persoane au murit in urma inundațiilor din provincia turca Kastamonu. Despre asta au anunțat autoritațile din Turcia. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini, in care se vede cum șuvoaiele de apa spala totul din calea lor.

- Echipele de interventie au fost mobilizate miercuri pentru a participa la zeci de operatiuni in nordul Italiei dupa ce aceasta regiune a fost afectata de furtuni si ploi torentiale, informeaza DPA. In provincia Varese, la est de Lacul Maggiore, pompierii au fost solicitati sa intervina la 40 de incidente,…

- Noua persoane si-au pierdut viata, duminica, dupa ce autovehiculul in care se aflau a fost lovit de bolovani in urma unei alunecari de teren produsa in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, informeaza Reuters care citeaza agentia de stiri ANI. In total, 11 persoane se aflau in autovehicul,…

- Salvatorii incercau sambata sa gaseasca supravietuitori, dupa ce ploile musonice puternice insotite de alunecari de teren, prabusiri de stanci si inundatii au ucis cel putin 115 persoane in vestul Indiei, relateaza AFP. Echipele de salvare au incercat ore in sir sa scoata supravietuitori,…

- Ca urmare a fenomenelor meteo periculoase din ultimele zile, pana la acest moment au fost raportate case inundate, persoane izolate si alunecari de teren, in localitati din judetul Alba. In...

- Județul Alba: Case inundate, persoane izolate și alunecari de teren Foto: Arhiva. Mai multe localitați din județul Alba au fost afectate de ploile torențiale. 30 de gospodarii sunt inundate în comuna Ocoliș, iar 11 adulți și doi copii sunt izolați și au urcat în podul caselor pentru…

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Ploile abundente din ultima perioada au creat probleme serioase in comuna Panaci. In satul Catrinar, de exemplu, in urma unei ruperi de nori apele paraiașului Catrinar s-au umflat atat de tare, incat au distrus drumuri și au provocat alunecari de teren. Localnicii sunt disperați și spun ca stau cu ...