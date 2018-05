Stiri pe aceeasi tema

- Patru fete au murit, iar una una a fost ranita grav, joi, in urma unui accident care a avut loc in zona localitatii Jibou, judetul Salaj, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al IPJ Salaj, Maria Cristea, a declarat,…

- Tragedie intr-o familie din regiunea Lugansk, estul Ucrainei. Patru oameni au murit dupa ce masina in care se aflau a trecut peste o mina. Victimele sunt un cuplu, fiul si nora lor.Fortele de ordine ucrainene au calificat incidentul drept un act terorist.

- Accident mortal pe DN 10. Doi invatatori, sot si sotie, au murit carbonizati dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un autoturism intrat pe contrasens, apoi a luat foc. Accidentul a avut loc in apropierea localitatii Satuc, Romania.