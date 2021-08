Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adolescenți s-au inecat, duminica, in raul Siret, pe raza localitatii Cotu Grosului, comuna Filipesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, capitanul Catalin Istrati, relateaza AGERPRES. In total, la scaldat s-ar fi aflat șapte minori, cinci…

- Un militar de la Regimentul 307 Infanterie Marina "Heracleea" Babadag, Judetul Tulcea este cautat Potrivit reprezentantilor Fortelor Navale Romane, militarul a fost dat disparut in localitatea Gura Vaii, judetul Mehedinti. "Soldatul P. R. C., incadrat la Regimentul 307 Infanterie Marina "Heracleea",…

- Tragedie la scaldat. Un barbat de 51 de ani s-a inecat intr-un lac din strada Albișoara a Capitalei. Nenorocirea a avut loc aseara, in jurul orei 21:09, iar corpul neinsuflețit al victimei a fost scos din apa de catre scafandri la scurt timp dupa efectuarea lucrarilor subacvatice.

- Un copil de 9 ani s-a inecat in apele lacului Ghidighici. Tragedia s-a intamplat duminica seara. Potrivit primelor informații oferite de IGSU, baiatul a mers la scaldat cu familia. Acesta a intrat in apa singur și nu a mai ieșit.