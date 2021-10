Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in județul Ilfov! Doi tineri, respectiv o fata și un baiat, au murit pe loc intr-un cumplit accident rutier in Cernica. Pasager, alaturi de cele doua victime, era și un baiat in varsta de 16 ani care a fost transportat de urgența la spital.

- Un eveniment nefericit a avut loc luni seara in București, dupa umezirea carosabilului și lasarea serii. Un tanar șofer a produs un accident mai puțin comun din cauza neadaptarii vitezei la condițiile meteo. Din pacate, mașina in care se aflau trei pasageri a ajuns intr-una din fantanile arteziene de…

- Un grav accident s-a produs in dupa-amiaza zilei de miercuri 22 septembrie intr-o intersectie din centrul orasului Curtea de Arges. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a fost transportata la spitalul din oras.

- Doua mașini s-au ciocnit violent, marți dupa-amiaza, pe o strada din municipiul Radauți, dupa ce unul dintre șoferi a efectuat o manevra de intoarcere fara a se asigura suficient.Conform anchetei preliminare a poliției, in jurul orei 17.20, un tanar in varsta de 20 de ani, din municipiul Radauți, ...

- In aceasta seara un grav accident de circulație a avut loc in comuna Godeni din județul Argeș. In urma impactului puternic dintre o mașina și un TIR, o femeie a murit. Alte trei persoane au fost ranite.

- Accident rutier grav aseara la Borșa, pe DN18, soldat cu decesul unei fete de doar 14 ani, respectiv ranirea altor persoane. In accident au fost implicați numai tineri. La fața locului polițiștii din Borșa au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un borșean de 20 de ani, avand direcția de…

- O tragedie fara margini a avut loc in județul Caraș-Severin, in localitatea Cornereva. O mama in varsta de 27 de ani s-au urcat fara permis de conducere la volan, alaturi de cei patru copii ai sai și a produs un accident rutier, cazand cu automobilul direct intr-un parau. Unul dintre micuți nu a supraviețuit…

- Un șofer baut a provocat accident rutier, vineri dimineața, pe DN7, intre Sebeș și Deva (Oraștie-Deva). Au fost trei mașini implicate și trei persoane ranite. Potrivit IPJ Hunedoara, un barbat de 47 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism pe DN7, din direcția Oraștie-Deva, in zona…