- O noua tragedie s-a petrecut, marți, pe litoral, un barbat de aproximativ 40 de ani înecându-se la Costinești dupa ce, în cursul dimineții, un tânar de 18 ani a murit pe o plaja din Olimp.

- Un tânar de 18 ani și un barbat de circa 40 de ani au murit marți înecați, în stațiunile Olimp și respectiv Costinești, numarul persoanelor care și-au pierdut viața în acest sezon estival dupa ce s-au avântat în mare ajungând la 20, potrivit ISU "Dobrogea".Serviciul…

- O noua tragedie s-a petrecut, marți, pe litoral, un barbat de aproximativ 40 de ani inecandu-se la Costinești dupa ce, in cursul dimineții, un tanar de 18 ani a murit pe o plaja din Olimp.(TANAR DE 16 ANI, INECAT PE LITORAL! ELICOPTERUL SMURD, INTERVENȚIE DE URGENȚA!) Un alt barbat a murit inecat, marti,…

- Un tanar de aproximativ 18 ani s-a inecat marti, in statiunea Olimp. Oamenii aflati pe plaja au sunat imediat la 112, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Constanța și elicopterul SMURD au intervenit. In ciuda tuturor eforturilor cadrelor medicale de a-l resuscita, tanarul…

- Un barbat a decedat joi dimineața, cu puțin timp inainte de ora 08:00, pe raza localitații bistrițene Piatra, comuna Chiuza, dupa ce a fost prins sub o autobasculanta. Potrivit primelor informații, șeferul unei autobasculante, un barbat in varsta de 66 de ani, in timp ce incerca sa urce o panta, a pierdut…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța Constanța au fost solicitate, miercuri dimineața, in jurul orei 10,00, sa intrevina la Techirghiol. Un barbat in varsta de 60 de ani s-a inecat in Lacul Techirghiol, in zona rulotelor. Din pacate, cadrele medicale nu l-au mai putut salva.

- GRAV… Un barbat in varsta de 45 de ani, dintr-o comuna din judetul Iasi, s-a inecat in lacul Protopopesti, din comuna Tacuta. Omul venise sa faca baie, insa, la un moment dat, a fost vazut de martorii oculari cum intra sub apa si nu mai ieze inapoi. Au fost solicitati salvatorii de la ISU, care [...]

- Un barbat in varsta in 43 de ani s-a inecat luni, in mare, in Eforie Nord, el fiind scos din apa inconstient, iar cadrele medicale au efectuat manevrele de resuscitare, fara succes insa. Acesta este al doilea caz de inec de pe litoral din acest an. In urma cu doua saptamani, un militar si-a pierdut…