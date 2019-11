Stiri pe aceeasi tema

- O mina care a explodat la trecerea unui vehicul in localitatea Imam-Sahib, in nordul Afganistanului, a ucis miercuri 15 civili afgani, intre care sase femei si opt copii, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, citat de AFP, potrivit Agerpres."In jurul orei locale…

- "In jurul orei locale 17:00, o mina instalata de teroristii talibani a explodat la trecerea unui vehicul civil in piata Imamuddin din Imam-Sahib, provincia Kunduz, ucigand 15 civili", a declarat Nasrat Rahimi. Persoanele care si-au pierdut viata in explozie sunt sase femei, opt copii si un…

- O petrcere de nunta s-a terminat la morga. Un microbuz in care se aflau mai multe persoane, printre care și copii, ce se indrepta spre Chihuahua, Mexic, a fost atacat de asasinii unui cartel de droguri. Cei 17 pasageri se indreptau spre o petrecere de nunta și, din pacate, au cazut victime ale razboiului…

- O femeie de 30 de ani și copilul ei in varsta de șapte ani au murit, joi seara, dupa accidentul petrecut pe DN 7, in localitatea Carțișoara, județul Sibiu. Inca un copil a fost dus la spital. Cei trei au fost loviți pe trecerea de pietoni de un șofer baut și fara permis, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Trei oameni au murit, printre care doi politisti, si circa 20 de copii ai unei scoli religioase au fost raniti intr-un atentat cu camion-capcana comis in estul Afganistanului, au anuntat miercuri responsabili locali, scrie agerpres.ro.

- Trei oameni au murit, printre care doi politisti, si circa 20 de copii ai unei scoli religioase au fost raniti intr-un atentat cu camion-capcana comis in estul Afganistanului, au anuntat miercuri responsabili locali, informeaza AFP.

- Atentatul comis joi de catre talibani asupra unui spital din sudul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 39 de morti si 140 de raniti, au anuntat vineri autoritatile din provincia Zabul, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Atacul revendicat de talibani si executat cu un camion capcana avea…

- Doi copii si mama lor au murit intr-un tragic incendiu produs in noaptea de duminica spre luni, 15 spre 16 septembrie, la o gospodarie din localitatea Savinesti, comuna Poiana Teiului. Flacarile au izbucnit cu putin timp inainte de miezul noptii. “Incendiu locuinta particulara in localitatea Savinesti,…