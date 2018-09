TRAGEDIE. Două accidente rutiere soldate cu cinci morți în județul Suceava Tragedie in județul Suceava: cinci persoane au decedat dupa ce au fost implicate in doua accidente rutiere. Primul accident a avut loc sambata, 1 septembrie, in jurul orei 22.30 la intrarea in municipiul Suceava dinspre Salcea in urma unei coliziunii intre un autobuz și o caruța. Autobuzul care efectua o cursa regulata Suceava-Banești și in […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- STATISTICA NEAGRA… A fost un sfarsit de saptamana insangerat, urmat de alte trei zile de cosmar pentru ambulante si spitalul barladean, pentru ca s-au produs nenumarate accidente rutiere soldate cu victime. In ultimele cinci zile, de pe 25 august pana ieri, 29 august, s-au inregistrat 9 accidente rutiere,…

- Tragedie pe Dunare! Cei doi adolescenți de 16 ani disparuți sambata pe Dunare, in zona localitații IC Bratianu din județul Tulcea, au fost gasiți. Luni (27 august), in jurul orelor 8.00, aceștia au fost descoperiți morți. Polițiștii tulceni au identificat pe malul Dunarii, din zona localitații I.C.Bratianu,…

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) informeaza ca, pe parcursul zilei de duminica, au fost comise peste 2.000 de incalcari ale circulatiei rutiere. Circa 1.900 de soferi au depasit limita de viteza, 71 de conducatori auto nu au respectat indicatoarele rutiere, iar 30 de soferi au urcat bauti la…

- La data de 6 august a.c., un barbat, de 33 ani, din judetul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe DN 15 A, avand directia de mers spre Reghin, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul acestuia, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu o autoutilitara,…

- Guvernul din Bangladesh va analiza luni un amendament ce propune introducerea pedepsei cu moartea in cazul accidentelor rutiere cauzatoare de decese, a declarat un oficial, in contextul in care zeci de mii de elevi și studenți protesteaza dupa ce doi adolescenți au fost calcați de un autobuz.

- Primul incident s-a soldat cu moartea unui milanez de 40 de ani aflat la o altitudine de 3.000 de metri in culoarul Coolidge, un traseu de escalada care duce la Mont Pelvoux in masivul Ecrins. Barbatul si-a pierdut viata dupa ce a cazut circa 100 de metri in gol, au precizat jandarmii, care au procedat…

- Doua persoane au murit si patru au fost ranite, in trei accidente care s-au produs joi, pe DN1, in localitatea Persani, judetul Brasov, aproape in acelasi timp. Sase masini au fost avariate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Desi a fost duminica din acest an cu cele mai multe accidente, nu s-a inregistrat din fericire niciun deces. In toate cele cinci incidente rutiere au fost intocmite dosare penale pentru vatamare corporala din culpa.