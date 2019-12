Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Germania, unde cel putin o persoana si-a pierdut viata si 25 au fost ranite in urma unei explozii care s-a produs, in aceasta dimineata, intr-o localitate din centrul tarii.

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Tragedie pe o autostrada din Germania. Un roman de 32 de ani a murit dupa ce a fost calcat de patru vehicule. Barbatul se afla in masina impreuna cu sotia si cei trei copii in clipa in care femeia a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un parapet. Tatal a incercat apoi sa ii scoata copii din…

- O analiza a site-ului președinției releva o realitate tulburatoare, relateaza Știripesurse.ro. Președintele in funcție a avut mai puține zile in care a lucrat decat cele in care nu a muncit. In medie, Klaus Iohannis a muncit mai puțin de 3 zile pe saptamana. Astfel, daca adunam zilele nelucrate din…

- ​Publicația germana Suddeutsche Zeitung a scris recent ca șefii grupului VW vor sa repoziționeze marcile de volum pentru a nu concura atât de mult cu marca de baza Volkswagen, iar Skoda ar urma sa fie marele perdant, fiindca va fi retrogradata și va ajunge sa concureze cu Dacia. Într-un…

- Plecata din Romania in urma cu 50 de ani, marea stea a muzicii ușoare romanești Pompilia Stoian, astazi Lemperle, continua sa cante. La 76 de ani, ea e vedeta orașelului german in care locuiește, Braunschweig, unde canta adesea pentru batranii din centrele de seniori. Numele Pompiliei Stoian ramane…

- La inceputul secolului XXI, un magazin de bricolaj din Germania a avut o serie de reclame TV in care aparea Blixa Bargeld, artist berlinez, care citea catalogul respectivului magazin in stilul lecturilor facute de poeții extrem de patimași sau de recitatori asemeni. Reclamele erau amuzante tocmai prin…

- Un chirurg timișorean susține, intr-un act oficial inaintat conducerii spitalului, ca medicul Mihai Ionac, care pierduse examenul prin care iși putea pastra funcția de șef de secție, l-a amenințat și jignit chiar in timp ce ii analiza contestația; Ionac neaga amenințarile, dar contesta calitatea de…