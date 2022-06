Stiri pe aceeasi tema

- APROAPE O MINUNE… Medicii ieșeni au transmis ca și cel de-al doilea copil care a suferit arsuri in incendiul de la Tacuta a fost salvat. Acesta a fost externat de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” din Iași. Reamintim ca la sfarșitul lunii martie, o locuința din satul Focșeasca, comuna Tacuta, a luat…

- In cursul serii trecute, o persoana in varsta de 21 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc din zona Mircea din municipiul Iași. A ajuns de urgența la spital cu mai multe traumatisme si contuzii. Barbatul era sub infuența alcoolului in momentul producerii incidentului. Politistii sustin ca se afla…

- GRAV… Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale și echipaje specializate la un accident rutier produs la ieșirea din municipiul Huși, drumul spre Valea Grecului, in zona nuimita Valea lui Ivan. In accident a fost implicat un autoturism in care se aflau patru persoane, un adult și trei…

- Joi, 5 mai 2022, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii “Sfanta Maria” din Iași, s-a prezentat o fetița, in varsta de 4 ani, care a fost diagnosticata cu conjunctivita la ambii ochi. Fetița a dezvoltat aceasta afecțiune dupa expunerea la raze ultraviolete la Gradinița…

- Sapte persoane, intre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier produs marti, 3 mai, pe drumul national DN 12A, intre localitatile Bogata si Dofteana din judetul Bacau. In accident au fost implicate doua autoturisme. Un grav accident de circulatie a avut loc marti, 2 mai, dupa ce…

- Un barbat de 41 de ani din comuna Baluseni a ajuns in stare grava la spital dupa un accident grav de circulatie. Acesta s-a izbit intr-un cap de pod si mai apoi s-a rasturnat cu masina. Luni, la amiaza, pe raza comunei Baluseni, judetul Botosani a avut loc un grav accident de circulatie. Un botosanean…

- In cursul serii un accident rutier s-a produs in localitatea Barnova din judetul Iași. Soferul care a provocat accidentul rutier era baut. Așadar, povestea a inceput in momentul in care un tanar in varsta de 30 de ani a ramas fara țigari. Va aducem aminte ca in urma impactului frontal dintre cele doua…

- Toate persoanele implicate in accident au ajuns la spital, inclusiv soferul care a provocat coliziunea dintre cele doua autoturisme. Sase persoane au ajuns la spital in urma unui accident provocat de un tanar in varsta de 20 de ani. Pe raza localitatii Chicerea, soferul a pierdut controlul volanului…