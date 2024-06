O adevarata tragedie s-a petrecut, duminica, la Ibanesti, județul Botosani. Patru barbati au cazut intr-un bazin de decantare din curtea unei fabrici de lactate, doi dintre ei pierzandu-si viata pe loc. Un al treilea a decedat mai tarziu la spital, iar barbatul transportat ulterior cu elicopterul la Iași a murit și el. Mai multe echipaje […] The post Tragedie de Rusalii, la o frabrica de lactate din Ibanesti. Patru barbati au murit dupa ce au cazut intr-un bazin de decantare first appeared on Ziarul National .