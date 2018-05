Tragedie de proporţii. Un Boeing cu 107 persoane la bord, prăbuşit imediat după decolare Un avion Boeing 737 cu 107 pasageri la bord s-a prabusit vineri, la scurt timp de la decolarea de pe Aeroportul International Jose Marti din Havana, capitala statului Cuba. Aeronava apartine companiei nationale cubeneze Cubana de Aviacion si s-a prabusit langa Havana, la ora locala 12.30, potrivit CNN. La fata locului s-au deplasat mai multi pompieri. Pe retelele sociale au fost postate imagini cu o dara de fum, iar martori au vorbit despre o minge de foc, urmata de o coloana groasa de fum. Angajatii aeroportului din Havana au confirmat pentru AP ca au fost alertati dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

