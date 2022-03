Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 20 martie a.c., in jurul orei 10.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Biroul Drumuri Nationale si Europene au identificat un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Ieri, 5 martie 2022, in jurul orei 17.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 66 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, pe raza localitații Vințu de Jos, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de barbat,…

- In cursul nopții de astazi, 3 martie 2022, in jurul orei 00.10, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 33 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Teiuș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Nr. 48 din 18 februarie 2022 BULETIN DE PRESA Retinut pentru 24 de ore, cercetat pentru conducere fara permis La data de 17 februarie a.c., politistii Serviciului Rutier au dispus ordonanta de retinere pentru 24 de ore impotriva unui barbat de 40 de ani, din Bistrita, cercetat pentru conducere fara…

- Mandat pus in aplicare de politistii din Mangalia. La data de 27 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 46 de ani, pe numele caruia Judecatoria Mangalia a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an de inchisoare, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Joi, 13 ianuarie, in jurul orei 11.00, in timp ce polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa efectuau serviciul de patrulare in localitatea Salsig, pe D.J. 108A, au procedat la oprirea unui autoturism pentru control. La volan a fost identificat un barbat de 42 de ani din Salsig. In urma verificarilor…

- O romanca insarcinata a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce iubitul ei care nu avea permis de conducere a facut un accident rutier. Barbatul a fost acuzat pentru ucidere din culpa și va face inchisoare in Italia.

- Luni, 10 ianuarie, polițiștii Sectiei 7 Politie Rurala Suciu de Sus au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca a fost implicat intr-un accident rutier. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune in localitatea Copalnic-Deal.…