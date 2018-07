Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, unul de 11 ani și altul in varsta de 12 ani, au fost gasiți inecati intr-o groapa plina cu apa, intr-o localitate din județul Vaslui. Tragedia a fost descoperita imediat ce familiile au sesizat lipsa lor.

- Tragedie cumplita intr-o localitate din Vaslui. Doi copii si-au pierdut viata, dupa ce au fost gasiti intr-un iaz artificial. Cei doi copii de 11 ani fusesera dati disparuti de cateva ore, familiile nemaistiind nimic despre ei.

- Alexandru, Andrei si Danut sunt trei tineri de putin peste 20 de ani care au creat platforma vreaulafacultate.ro. Scopul acesteia este de a-i ajuta pe absolventii de Bacalaureat sa-si aleaga facultatea potrivita, cat si sa se inscrie la aceasta in doar cateva minute. Au pornit demersul din pasiune pentru…

- Accidentul s-a produs dupa ce doi șoferi de origine sarba și-au oprit autovehicolele de mare tonaj pe autostrada din cauza unor probleme tehnice. Șoferul roman, in varsta de 45 de ani, nu a reușit sa franeze la timp și a intrat cu viteza in TIR-ul care staționa pe banda. Coliziunea a fost…

- In urma accidentului care a avut loc in aceasta dupa-amiaza la iesirea din orasul aradean Ineu, a murit un tanar de 27 de ani, Catalin Tincu. El a condus un BMW si pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, intr-o curba la stanga a derapat, intrand in coliziune cu un microbuz condus din sens…

- Doi romani aflati la munca in localitatea Bornheim din Germania au murit in ultima luna, iar cel de-al doilea deces ar fi survenit din cauza faptului ca sefii au ezitat sa cheme ambulanta solicitata de un barbat in varsta de 43 de ani din cauza ca se temeau de o posibila amenda.

- Tragedie de proporții in localitatea Pohrebeni, din Republica Moldova. Trei copii, toți frați intre ei, au murit intr-un bazin acvatic din raionul Orhei, informeaza Adevarul. Aceștia au fost dați disparuți in data de 27 mai, ca apoi sa fie gasite cadavrele a doi dintre dintre ei, 12 ore mai tarziu.

- Tragedie în Meditereana, cel putin 11 oameni au murit înecati. Este vorba de imigranti care se aflau pe o ambarcatiune, în apropierea coastelor Libiei, a anuntat agentia de presa Reuters, citata de Mediafax.