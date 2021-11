Stiri pe aceeasi tema

- Politia suedeza a demarat o ancheta dupa ce doi copii au fost gasiti cu rani grave duminica seara in fata unui bloc de apartamente din suburbia Hasselby, aflata la nord-vest de Stockholm, iar unul dintre ei murit ulterior la spital, informeaza Thelocal.se. Politistii suspecteaza ca micutii…

- Poliția a confirmat pentru The Local ca o ancheta pentru crima este in curs, dupa ce unul dintre cei doi copii care au fost gasiți grav raniți langa un bloc de apartamente din nord-vestul Stockholmului a murit. Copiii au fost gasiți grav raniți in suburbia Hasselby, duminica, cu puțin inainte de ora…

- Doua persoane au murit si o a treia a fost accidentata dupa ce un spectator a cazut de la etajul al saptelea al unei sali de concerte din Suedia peste publicul reunit la parterul cladirii, a anuntat miercuri un purtator de cuvânt al Politiei din orasul Uppsala, citat de CNN și BBC.Incidentul…

- „Din primele date, s-ar parea ca un barbat, de 75 de ani, din Craiova, s-ar fi aruncat in fața trenului. Politisti din cadrul Biroului Transporturi Feroviale efectueaza cercetari la fața locului”, a precizat IPJ Gorj.In cauza, polițiștii au deschis o ancheta.

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN6, in cursul nopții de duminica spre luni, la ieșire din localitatea Cavaran, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Conform primelor informații, accidentul s-a produs dupa ce masina in care se aflau…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut, duminica, un barbat din municipiul Slobozia, banuit de comiterea infractiunii de tentativa de omor.„In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3:00, in localitatea…

- Tragedie la Arad: un fost mecanic de locomotiva, pensionar, s-a aruncat in fața trenului la scurt timp dupa ce i-a murit soția. Un batran de 73 de ani s-a aruncat in aceasta dimineața in fața trenului. Ca prin minune, el a supraviețuit, fiind insa transportat in stare grava la spital. La scurt timp,…

- Un barbat a murit, duminica, dupa ce s-a aruncat in gol de pe un bloc din municipiul Ploiesti, politistii deschizand in acest caz un dosar penal pentru ucidere din cupa, anunța Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, politistii Sectiei 3 din Ploiesti au fost sesizati,…