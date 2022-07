Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani a murit sambata dupa ce a cazut de la etaj in interiorul unui bloc turn din Pitesti. Nu se stie daca s-a aruncat cu intentia de suicid ori daca a fost vorba despre un accident.

- Un tanar de 26 de ani a murit inecat, sambata, intr-o piscina din Pitești. Fusese vazut și scos de catre salvamar, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Incident șocant la Oradea. Un adolescent in varsta de 14 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut cu bicicleta, de pe un pasaj rutier. Baiatul se plimba pe drumul expres al orașului, iar la un moment dat s-a dezechilibrat si s-a prabușit in gol aproape 10 metri. Medicii ajunși la fața locului au incercat…

- Luni, in jurul orei 13,00, un minor, in varsta de aproximativ 5 ani, din Cugir, a cazut in raul Cugir. Acesta a fost scos din apa, iar in prezent este supus manevrelor de resuscitare. Sunt efectuate cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs acest incident, transmite Biroul de Presa…

- Tragedie in aceasta dimineața la spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Un barbat de 87 de ani a murit pe loc dupa ce a cazut de la etajul al treilea unde era internat. Cadrele medicale i-au gasit papucii la fereastra.