- Principalul avion de pasageri din Rusia, Sukhoi Superjet 100, conceput ca un rival pentru Airbus, Bombardier și Embraer, nu a primit comenzi in acest an, in afara acordului de lunga durata cu transportatorul de stat Aeroflot, informeaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Aeronava, care a intrat in serviciu…

- Un avion de pasageri cu 83 de persoane la bord s-a prabusit astazi in Afganistan, in zona Ghazni. Respectiva zona ar fi controlata de talibani. "Un avion Boeing s-a prabusit in provincia Ghazni in jurul orei locale 13.10", a declarat Arif Noori, purtator de cuvant al biroului guvernatorului provinciei.Acesta…

- Un avion cisterna canadian de tip C-130 Hercules utilizat pentru stingerea incendiilor de vegetație s-a prabușit joi intr-o regiune muntoasa din statul australian New South Wales, iar toți cei trei membri ai echipajului au decedat, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, scrie Mediafax.Cele…

- Cu 20 de minute inainte de tragedie, o femeie care se afla in avionul mortii, prabusit in Iran, a lasat un mesaj tulburator. Sheyda Shadkhoo, o iranianca stabilita in Canada, si-a sunat sotul de la bordul aeronavei.

- Dupa ce 176 de persoane si-au pierdut viata, miercuri dimineata, dupa ce un avion care tocmai decolase de pe aeroportul din Teheran s-a prabusit, astazi, o noua tragedie loveste tara. Un autocar cu zeci de calatori a cazut intr-o rapa, iar 19 persoane au murit.

- Aparatul de zbor a cazut in apropierea aeroportului si a fost cuprins de flacari. Un reprezentant al Ministerului de Externe ucrainean a declarat la Kiev ca toate persoanele aflate in avion si-au pierdut viata. ''Focul este atat de intens incat nu putem efectua nicio operatiune de salvare.…

- Apar primele marturii dupa tragedia aviatica de vineri. In Kazahstan a fost zi de doliu national in urma accidentului aviatic produs vineri dimineața. 12 oameni au murit dupa ce un avion al companiei low-cost „Bek Air” s-a prabusit la decolare. Din datele preliminare reiese ca avionul Fokker-100 a lovit…

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce un avion de pasageri al companiei aeriene kazahe Bek Air s-a prabusit vineri in zori in timpul decolarii de pe aeroportul din Almaty, a informat vineri agentia Kazinform, preluata de agentiile internationale de presa.Aeronava Fokker 100 a pierdut din…