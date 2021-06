TRAGEDIE cumplită pe Lacul Siutghiol - Un tânăr de 17 ani a murit înecat chiar sub ochii prietenilor - VIDEO Tanarul venise la un gratar cu prietenii și a fost vazut intrand in lac, dar nu si ieșind.Cea care a alertat autoritațile a fost chiar mama tanarului, relateaza realitateadeconstanta.net. La fața locului au ajuns pompierii ISU Dobrogea, echipaje medicale și scafandrii.Tanarul a fost gasit și scos din apa de scafandri, inconștient, iar echipajele de prim-ajutor au aplicat protocolul de resuscitare.„Persoana a fost gasita la circa 15-20 metri de mal, la o adancime de circa 3 metri. A fost gasita, recuperata, adusa la mal și predata echipajelor de la Ambulanța", potrivit șefului scafandrilor ISU… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

