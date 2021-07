Tragedie! Avion dispărut de pe radare. Primele date arată că s-a prăbușit Un avion de pasageri, cu 17 persoane la bord, inclusiv 4 copii, a disparut in regiunea Tomsk, Siberia. Primele informații indica faptul ca aeronava s-a prabușit. „Avionul a disparut de pe radar. La bord sunt 17 persoane, inclusiv patru copii. Trei dintre persoane sunt membrii echipajului”, a declarat o sursa din serviciul de aviație rusesc […] The post Tragedie! Avion disparut de pe radare. Primele date arata ca s-a prabușit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

