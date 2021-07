Tragedie aviatica. Un avion s-a prabușit din motive necunoscute. Niciun supraviețuitor dupa prabușirea avionului .video ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un avion in care se aflau 28 de pasageri s-a prabușit in estul Rusiei, dupa ce, inițial, a disparut de pe radare. Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Echipele de salvare au gasit resturile avionului Antonov An-28 in peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus,…