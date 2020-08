Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane ușoare, in care se aflau șapte persoane, s-au ciocnit vineri in aer, deasupra statului american Alaska. Toți pasagerii, printre care și un deputat local, si-au pierdut viatain urma coliziunii, au anuntat autoritatile, citate de dpa și Agerpres.

- Garry Knopp era membru in consiliul legislativ al statului Alaska. El se afla singur in avionul pe care il pilota, cand a intrat in coliziune cu un alt aparat, in care se aflau sase persoane. Toti cei implicati in accident au murit pe loc. Garry Knopp (foto, jos) avea 67 de ani, in timp ce…

