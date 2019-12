Tragedie aviatică de Crăciun. Elicopter RĂSTURNAT la aterizare. Sunt cel puţin 15 răniţi Un elicopter de tip Mi-8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost prins intr-o furtuna de zapada, dupa ce a decolat din satul Baikit, au anuntat reprezentanti ai Ministerului rus pentru Situatii de Urgenta.



Elicopterul s-a rastunat la aterizare.



Persoanele ranite au primit ajutor medical, iar doua auramas internate, au precizat oficiali in domeniul sanatatii. Elicopterul de tip Mi-8 - ”Hip” in terminologia NATO - este un elicopter de talie medie cu doua turbine, conceput in timpul URSS, folosit larg in Rusia ca mijloc de transport.



Aparatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au fost ranite in urma unei aterizari dure, miercuri, a unui elicopter de transport de pasageri, in Siberia, au anuntat oficiali rusi, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Un elicopter de tip Mi-8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost…

- Respectand tradiția colindatului in preajma sarbatorilor de iarna, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, și-a deschis porțile copiilor, elevilor și celor care au dorit sa ureze salvatorilor vranceni, ”Craciun fericit!” Primii care ne-au adus emoția colindului…

- Un numar de 11 persoane au fost ranite in urma ciocnirii celor doua trenuri din Gara Ploiești Triaj, toate victimele fiind conștiente. Traficul feroviar este blocat intre Ploiești Sud și București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova.Potrivit ISU Prahova, in urma…

- Tragedie in regiunea Zabaikalie din Rusia. 19 oameni au murit, inclusiv soferul, iar 21 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod pe un rau inghetat. Sapte dintre victime au fost transportate la spital cu elicopterul in stare critica.

- Sase persoane au fost transportate la spital, marti dimineata, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile in localitatea Odobesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, capitanul Andrei Grecu. Conform aceleiasi surse, in autoturismul…

- Cinci oameni, din care doi copii, au fost raniti duminica seara, dupa ce o masina s-a rasturnat pe drumul judetean care leaga Rosia de Vurpar, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, scrie Agerpres. "Accident rutier DJ 106 intre localitatile Rosia si Vurpar, un autoturism…

- Aparatul, un EC-145, a suferit o problema mecanica la rotorul din spate, la decolare, ceea ce a dus la o aterizare de urgenta, au anuntat Fortele aeriene boliviene (FAB) intr-un comunicat, precizand ca incidentul nu s-a soldat cu raniti. Incidentul s-a produs in momentul in care seful statului…

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…