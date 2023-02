Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, ca ”este prematur” sa se vorbeasca despre ”un calendar anume” in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. El se afla la Consiliul Afaceri Externe, care se desfasoara la Bruxelles. In acest context, intr-o interventie…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri intr-un discurs susținut in fața Budestagului ca Romania și Bulgaria vor intra ”curand” in Schengen, transmite Associated Press . Scholz nu a dat detalii despre procesul de aderare și pașii urmatori, dar a amintit ca Germania a susținut puternic aderarea…

- Austria a facut oficial ceea ce stia toata lumea: se opune aderarii Romaniei la spatiul Schengen. A spus asta chiar cancelarul Karl Nehammer, la summit-ul UE-Balcanii de Vest, de la Tirana. Austriecii dau vina pe Romania si Bulgaria pentru pronblema cu migrantii cu care se confrunta ei. Isi fac probleme…

- Guvernul saluta prezentarea, de Comisia Europeana, a Planului de Acțiune pentru Balcanii de Vest: „Poate sa raspunda inclusiv preocuparilor exprimate recent de Austria cu privire la evoluțiile din acest an pe ruta Balcanilor de Vest, oferind soluții pragmatice in direcția gestionarii eficiente”,…

- Comisia Europeana a subliniat luni ca Bulgaria, Romania si Croatia indeplinesc „in totalitate toate cerintele“ pentru a fi membre cu drepturi depline ale spatiului de libera circulatie Schengen si se asteapta ca Cei 27 sa dea unda verde primirii lor, joi, in pofida faptului ca unele tari se opun, transmite…

- Se pare ca Austria vrea gazele din Marea Neagra pentru a fi de acord cu intrarea noastra in Schengen, potrivit surselor noastre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a precizat ca social-democratii suedezi au anuntat, in urma cu putin timp, ca sustin aderarea Romaniei la spatiul Schengen. „Purtatorul de cuvant, Ardalan Shekarabi, a declarat clar ceea ce spuneam de cateva saptamani, ca niciodata nu s-au opus, ci doar au cerut guvernului…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…