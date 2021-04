Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Catanga, cantareața de muzica lautareasca, a murit, vineri, la varsta de 63 de ani, din cauza COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența București. Cornelia Catanga a fost internata la Spitalul Universitar de Urgența București in cursul zilei de joi, fiind infectata cu SARS-CoV-2, in stare…

- Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete trecerea in nefiinta a fostului mare international Anton Netolitzchi. In varsta de numai 63 de ani, cel mai titrat jucator al CSA Steaua Bucuresti s-a stins din viata, marti, 17 martie, la sectia ATI a Spitalului Colentina, dupa o lunga si grea suferinta…

- Romania este intr-o situatie cu care omenirea nu s-a mai confruntat in istoria recenta, spunea presedintele Klaus Iohannis, in urma cu un an, in discursul care anunța instituirea starii de urgența. In acest timp, aproape un milion de romani s-au infectat cu coronavirus și peste 21.500 de oameni au murit…

- Tragedie petrecuta intr-un spital din Iordania, care trateaza pacienți Covid-19. Șase oameni au murit in urma unei defecțiuni aparute la sistemul de oxigenare. Ministrul Sanatații a demisionat, fiind acuzat ca este "responsabil moral" de cele intamplate, informeaza Reuters.

- O femeie de 37 de ani, care avea COVID-19, a nascut la Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi patru baieti care sunt perfect sanatosi, scrie Mediafax.ro. Cazul reprezinta o premiera pentru medicina din Romania. Echipa medicala a Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie…

- Patru pacienți au murit carbonizați dupa un puternic incendiu care a izbucnit astazi dimineața la ora 5.00 la parterul Institutului Matei Balș din București unitate unde sunt tratați bolnavi Covid-19. ISU Bucuresti-Ilfov a declansat Planul Rosu de interventie. Incendiul a izbucnit la parter fiind afectate…

- Primarul comunei Meteș din județul Alba, Dan Cosmin Opruța, a decedat in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-COV-2. Potrivit surselor alba24.ro, acesta ar fi ajuns in urma cu cateva zile la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia intr-o stare grava, fiind confirmat…

Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca este pe aceeasi lungime de unda cu prefectul Capitalei Traian Berbeceanu cu privire la relaxarea restrictiilor legate de COVID-19 in Bucuresti.