Tragedie ! A cazut de la balcon si a murit !

- Tragedie in Targu Neamț, acolo unde un barbat, in varsta de 70 de ani, a decedat. Casa lui a fost cuprinsa in intregime de flacari, iar acesta nu s-a mai putut salva. Tragedia a avut loc in cursul zilei de luni. Alte trei persoane au reușit sa se salveze In casa cuprinsa de flacari se […] The post Sfarșit…

- Un barbat de 41 de ani din Pancota a fost impușcat de un tanar de 21 de ani din Șicula. Tragedia s-a intamplat aseara, la o partida de vanatoare. Barbatul a murit in scurt timp la spital. „In seara zilei de 19 februarie, polițiștii orașului Chișineu-Criș au fost sesizați prin 112 despre faptul ca, in…

- Cel putin 13 persoane au murit dupa ce au cazut intr-o fantana in timpul unei ceremonii de nunta in statul Uttar Pradesh, districtul Kushinagar, din nordul Indiei, transmite BBC. Conform declaratiilor politiei, victimele - femei si copii - stateau pe o placa de metal care acoperea fantana, cand aceasta…

- Grav accident de ciruculație a avut loc seara trecuta in Suceava. Un baiat de doar 20 de ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit violent de un autocar plin cu pasageri. Tragedia a avut loc pe DN17.

- Tragedie la Borca, cei doi frati, de sapte, respectiv opt ani, care au cazut sambata, 5 februarie in apele inghetate ale Bistritei, au decedat la spital in dimineata de duminica. Ore intregi au luptat salvatorii de la Ambulanta si medicii din spitalul in care au fost transportati sa le salveze viata,…

- ​Fotbalistul grec Alexandros Lampis, care evolua la echipa din liga a treia a tarii sale, GS Ilioupoli, a murit la doar 21 de ani dupa ce a suferit un stop cardiac pe teren, informeaza The Sun.Tragedia s-a petrecut dupa doar cinci minute de joc ale partidei pe care GS Ilioupoli o disputa pe…

- Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Potrivit Politiei judeteane Dambovita, tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, in localitatea…

- Astazi, in jurul orei 15:15, polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 66 de ani ar fi cazut de la etajul 4 al unui bloc din municipiul Ploiești. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la locul incidentului, unde au constatat…