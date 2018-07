Tragedia unei luni de miere în Grecia. Mirele a pierit în flăcări la marginea Atenei VIDEO Brian si Zoe erau casatoriti de o saptamana, iar o luna de miere in Grecia parea concediul ideal. Au ales o vila in Mati, langa Atena, insa flacarile au transformat vacanta intr-o tragedie. Surprinsi de foc, cei doi irlandezi au incercat sa scape de incendiu in portbagajul unei masini. N-au reusit, asa ca au incercat sa fuga pe jos. In fumul si flacarile ce au urmat, Brian si Zoe s-au pierdut unul de celalalt. Ea a ajuns la spital in stare grava, iar el a fost descoperit mort. Incendiile sunt acum sub control, dar Grecia isi plange mortii. Pana acum, 81 de persoane au pierit in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Incendiile din Grecia ar fi fost provocate de 15 piromani care au aprins simultan locuri din jurul Atenei. Guvernul de la Atena a cerut ajutorul Statelor Unite ale Americii pentru a-i putea gasi pe eventualii piromani.

- Incendiile din Grecia ar fi fost provocate de 15 piromani care au aprins simultan locuri din jurul Atenei. Guvernul de la Atena a cerut ajutorul Statelor Unite ale Americii pentru a-i putea gasi pe eventualii piromani, scrie observator.ro.

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 74 de morti si 187 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial, relateaza AFP. Ministrul de Externe, Teodor Melescanu,…

- O romanca aflata in vacanta, in Grecia, s-a trezit prinsa in mijlocul iadului din Atena, si a povestit, in exclusivitate pentru ziarul Libertatea experienta de a fi fost pe un feribot, aproape de locul unde au izbucnit incendiile. Alice Bursuc, beauty editor la revista Elle, a relatat cum toate vapoarele…

- Peste 60 de persoane au decedat, iar alte cel putin 172 au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitalei Greciei, Atena, au anuntat autoritatile elene, oficiali locali si voluntari ai Crucii Rosii, informeaza presa internationala. Evangelos Bournous, primarul oraselului…

- UPDATE – ora 15:10 Oficiali din Grecia au comunicat ca peste 60 de persoane si-au pierdut viata in urma incendiilor de vegetatie care au devastat orase si statiuni de pe coasta, din apropiere de Atena. Primarul orasului Rafina, din prefectura Attica de Est, a declarat ca numarul victimelor va continua…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a postat marti un mesaj pe contul sau de Facebook in care se declara "socata de tragedia din Grecia'', tara afectata de puternice incendii de vegetatie declansate in imprejurimile Atenei. "Sunt socata de tragedia din Grecia,…

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marti ca Ambasada Romaniei la Atena a facut, in regim de urgenta, demersuri…