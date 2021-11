Tragedia tragicului

Stiri pe aceeasi tema

- Fara taxa initiala de franciza, fara redevente, fara taxe de publicitate, fara bariere ȋn branduirea personala. Este bine de stiut ca societatea Apollons este configurata ca un brokeraj de francize imobiliare personale; nu este o franciza traditionala! Apollons constituie o retea cu acoperire nationala…

- La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 09:30, polițiștii din cadrul Politiei orasului Comanesti, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona unitaților de invațamant, au observat ca la o banca din fața unei școli erau adunate mai multe persoane, fapt pentru care s-au deplasat…

- La sfarșitul saptamanii abia incheiate, pe Dealul Cireșoaia a avut loc un nou ceremonial militar-religios de comemorare a Eroilor Neamului care și-au jertfit viața pentru a opri inaintarea trupelor Puterilor centrale, germane și austro-ungare, spre inima Moldovei. Evenimentele organizate pe locul cumplitelor…

- La data de 08 septembrie a.c., in jurul orei 09:00, un echipaj de politie din cadrul Poliției municipiului Bacau, au oprit in trafic pe strada Calea Barladului din localitate, un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Rachitoasa, care transporta, contra cost, patru persoane pe ruta…

- Cea de-a doua etapa a Ligii Zimbrilor s-a derulat sub semnul echipelor vizitatoare. Din cele șase jocuri (partida HC Dobrogea Sud- HC Buzau a fost amanata, constanțenii fiind angrenați in Liga Europeana, competiție in care au obținut calificarea in turul 2), nu mai puțin de patru au fost adjudecate…

- Polițiștii Sectiei 2 Politei Rurala Moinesti au depistat și identificat un tanar de 17 ani, din comuna Balcani, banuit de comiterea unor infracțiuni de furt calificat. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au stabilit ca, tanarul ar fi sustras bunuri din doua autoturisme parcate in fața…

- Președintele Federației Romane de Atletism s-a intalnit ieri cu primarul Stanciu Viziteu, tema discuției fiind realizarea unei arene bacauane care sa includa și o pista de atletism. O problema, locația, a fost rezolvata: „Municipalul” nu va fi mutat. Mare problema ramane insa lipsa finanțarii Nu se…

- Festivitatea de absolvire a școlii reprezinta momentul care prefigureaza construirea viitoarei cariere pentru care noua promoție de agenți de poliție penitenciara s-a pregatit timp de un an, sub coordonarea profesorilor și indrumatorilor Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu…