Tragedia noptii. Un om a murit in judetul Olt. Carambol rutier intre un autoturism, un tractor si un camion (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident feroviar s-a petrecut aseara in comuna Ganeasa, sat Izvoru, Olt, dupa ce trenul InterRegio 2224 a lovit un autoturism. Șoferul de 23 de ani, din comuna Ganeasa, a ramas incarcerat. Barbatul a fost gasit in stare de inconștiența, cu funcții vitale prezente și a fost extras din autoturism…

- Aseara, pompierii Detasamentului Slatina, cu o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare, un echipaj SMURD, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala pentru prima interventie, au intervenit in comuna Ganeasa, sat…

- Accident mortal pe A1. O femeie a ramas incarcerata și a murit. ISU Timiș - in data de 27.06.2021, la ora 11.10, in urma apelului primit pe SNUAU 112, am fost anuntați despre producerea unui accident rutier pe Autostrada A1, km 512, in dreptul localitații Orțișoara, intre doua autoturisme,…

- Tragedia s-a petrecut in urma impactului dintre o autoutilitara și un autoturism. Doua persoane au murit și una a fost transportata de urgența la spital.“Salvatorii de la Garda de intervenție Slobozia au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala pentru descarcerare și…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 65- E 574 intre Slatina și Valea Mare, soldat cu 4 victime dintre care doua fetițe. Potrivit IPJ Olt, in eveniment au fost implicate doua un autoturisme și un camion, in care se aflau noua persoane3 autoturisme. Pompierii Detașamentului…

- Stare de alerta in aceasta dimineața dupa impactul violent dintre un autoturism și un autobuz care transporta noua copii. Tragedia a avut loc in Aninoasa, județul Dambovița, acolo unde doua persoane au murit pe loc. Mai multe echipaje medicale au sosit la fața locului pentru a oferi primul ajutor și…

- Accident rutier grav pe DN1, in zona localitatii Liliesti. Un autoturism a intrat intr un stalp. Doua persoane au ranit si alte doua au ajuns la spital.Accident rutier pe DN 1 in dreptul localitatii Liliesti Baicoi .Un autoturism a intrat intr un stalp. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate…