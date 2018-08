Tragedia noptii in Romania. Trei morti. Tamponare teribila intre un Logan si un tir (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, miercuri dupa-amiaza, intr-un cumplit accident produs pe DN 6, pe raza localitații Belinț. Un autoturism Dacia Logan, inmatriculat in județul Caraș-Severin, in care se aflau cele trei victime, circula dinspre Timișoara spre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe contrasens…

- Un grav accident de curculatie a avut loc, azi noapte, pe DN7, in raza localitatii Schitu Golesti, judetul Arges. In jurnalul de stiri de la ora 06.00 al postului de televiziune Romania se releteaza ca accidentul s a produs pe DN 73, la fata locului intervenind o autospeciala de descarcerare, un echipaj…

- Clubul Sportiv „Maraton’93” Lugoj a participat, in perioada 23-27 mai, la Galați, la cea de-a XXVI-a ediție a Cupei Danubius, tradiționala manifestare sportiva pentru persoanele cu dizabilitați, organizata de Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați. La concurs au participat…

- Ziua Regalitații in Romania și obținerea independenței de stat a fost marcata, joi, și la Școala Gimnaziala „Anișoara Odean” din Lugoj, unde a avut loc cea de-a doua ediție a concursului „Monarhia in Romania”. Concursul s-a desfașurat online, cu ajutorul aplicației Kahoot, aplicație implementata…