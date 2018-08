Tragedia noptii in Romania. Politisti socati. Coleg de-al lor mort in masina facuta praf. Plecase in cautarea unui copil disparut

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in aceasta noapte, in Sectorul 5 al Capitalei, acolo unde o masina a Politiei a intrat, potrivit martorilor, pe culoarea rosie a semaforului.Aceesi martori mai spun conform jurnalului de stiri, de la ora 06.00, al postului de televiziune Antena 3 ca autospeciala…

- Accident teribil de circulație, duminica la pranz, pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Doi barbați și-au pierdut viața, iar un copil este in coma la spital dupa ce un autoturism s-a izbit de un cap de pod și apoi s-a dat de mai multe ori peste cap. Accidentul s-a produs…

- Tragedia aviatica de astazi, de la Fratautii Vechi, din Suceava, a inlacrimat o tara intreaga. Dupa ce pilotul Florin Rotaru a murit in urma cu o luna la Baza 86 Aeriana Fetesti, o alta tragedie a indoliat aviatia din Romania. Un alt pilot a murit, iar altul este in stare grava la spital, dupa ciocnirea…

- Trei persoane si au pierdut viata intr un groaznic accident petrecut pe drumul care leaga Timisoara de Lugoj. Nenorocirea a avut loc la iesire din Belint spre Lugoj, acolo unde un autoturism Dacia Logan condus de un barbat a patruns pe contrasens si s a izbit frontal de un TIR care circula din sens…

- Doi adolescenti, de 14 si 18 ani, au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unui accident mortal produs, pe DN 2 la Tamboiesti, in judetul Vrancea, unde masina in care se aflau a fost scapata de sub control si a intrat intr un podet.Din primele date, accidentul s a produs pe fondul vitezei si al…

- Un copil de 10 ani, din Falticeni, a fost ranit ușor de-o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta și fara sa se asigure. Accidentul s-a produs ieri, pe strada Calea Obcinelor din Suceava. La volan se afla o femeie de 32 de ani, din Broșteni. Șoferița a fost verificata…

- Masinile de lux furate din tari occidentale sunt tot mai frecvent oprite in Romania inainte sa ajunga in tari din Est. Politistii de frontiera au depistat recent un autoturism furat din Germania care „se voia ajuns" in Republica Moldova. Masina de lux era transportata pe o platforma. „La sfarsitul saptamanii…

- Un grav accident de curculatie a avut loc, azi noapte, pe DN7, in raza localitatii Schitu Golesti, judetul Arges. In jurnalul de stiri de la ora 06.00 al postului de televiziune Romania se releteaza ca accidentul s a produs pe DN 73, la fata locului intervenind o autospeciala de descarcerare, un echipaj…