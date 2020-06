Tragedia noptii. Accident rutier grav, pe DN2, in judetul Ialomita. Doi morti si doi raniti. Toti din acelasi autoturism

Stiri pe aceeasi tema

- Conform primelor date, in Bistrita, conducatorul unui autoturism, un barbat de 31 de ani, din Prundu Bargaului, nu ar fi acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un tanar de 21 de ani, din Lechinta. Din impact, acesta a fost proiectat intr-un microbuz parcat…

- Un copil in varsta de un an și parinții lui au murit, vineri, intr-un accident rutier petrecut pe E581 intre localitațile Berheci si Ireasca, in județul Galați. Din primele cercetari, se pare ca barbatul a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a lovit un tir.

- Un accident de o gravitate deosebita a avut loc, in aceasta dimineata, pe E581 intre localitatile Berheci si Ireasca, din judetul Galati.Dan Ionascu, purtatorul de cuvant al ISU Galati a declarat ca "pompierii Sectiei Tecuci au fost solicitati sa intervina la un accident rutier intre un autoturism si…

- Doi romani morți, alți 7 raniți, in microbuzul care ii ducea la munca, dis de dimineața, in Olanda. Mașina in care se aflau s-a izbit de un autoturism condus de o tanara șoferița, ranita și ea. 9 romani calatoreau intr-un microbuz, spre locul unde muncesc. Ei erau muncitori sezonieri in horticultura.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 2E, intre localitatile. Falticeni si Gura Humorului, judetul Suceava, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autocamion si un autoturism.Din primele informatii, in urma impactului, doua…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, pe DN1, in zona Campina, dupa ce o autocisterna care nu s-a asigurat la schimbarea benzii a acrosat un autoturism, informeaza IPJ Prahova."Din primele verificari, conducatorul unei autocisterne, care se deplasa pe sensul de mers Ploiesti-Brasov, nu s-ar fi asigurat…

- La ora 07:31, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in localitatea Cosevita.La locul interventiei s au deplasat de urgenta o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, 7 pompieri si 2 echipaje SAJ.In accident au fost…

- Potrivit ISU Brașov, un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața, in județul nostru. Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, care s-a produs pe DN10, la iesirea din Teliu, spre Intorsura Buzaului. A rezultat o victima incarcerata, constienta. Se deplaseaza la fața locului doua…