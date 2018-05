Stiri pe aceeasi tema

- Soarta celor 18 copii ramasi orfani, dupa ce parintii lor au murit in accidentul din Ungaria, e acum in mainile autoritatilor. Asistentii sociali au mers astazi la familiile celor noua oameni ucisi in direct pe Facebook.

- Fiul lui Petru Zalar, șoferul de 38 de ani, care a intrat cu o camioneta plina cu alte opt persoane intr-un tir, și-a vazut tatal murind in timp ce-l privea live pe Facebook. Soția lui, insa, nu era pe rețeaua de socializare la momentul in care soțul ei facea live, in timp ce ii conducea […] The post…

- Cumnata soferului „microbuzului mortii" a dezvaluit, potrivit observator.tv, ca familia urmarea transmisia lui Petru Zalar. „Da, uite asa ne uitam la ei. Am vazut si cand au zis ioi, vai, gata. Si-am zis gata, au facut accident. Noi am stiut imediat. Si nu a durat mult si a sunat Olimpiu pe copilul…

- Accidentul teribil care a avut loc, marti seara in Ungaria, a ingrozit o tarE intreagE. NouE persoane xi-au pierdut viata, dupE ce xoferul microbuzului in care se aflau a fEcut un live pe Facebook xi a pierdut atentia volanului.

- TatEl lui Petru Kalau este in stare de xoc de cand a aflat cE fiul lui a pierit intr-un accident rutier produs in Ungaria, alEturi de alti opt oameni. Acesta se afla la volan xi, din cauzE cE era live pe Facebook, nu a fost atent atunci cand a vrut sE efectueze o depExire xi a lovit in plin un camion…

- Tragedia rutiere din Ungaria, în urma careia 9 oameni nevinovati au murit din cauza unui sofer inconstient, a antrenat alte zeci si zeci de drame familiale. Cel putin 17 copii au ramas orfani, potrivit primelor estimari.

- Cumplitul accident de circulație petrecut marți, la 60 km de Budapesta, in care, conform primelor informații primite prin Ministerul de Externe, de la poliția ungara, murisera șapte romani din microbuzul intrat in coliziune cu un tir, este corectat cu noi informații. In microbuz se aflau noua persoane,…

