Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Primarul comunei Mica (Mures), din care provin patru dintre victimele accidentului produs in Ungaria, a declarat pentru News.ro ca o familie si-a pierdut doi fii si nora, iar tatal baietilor a scapat doar pentru ca s-a intors in tara cu masina, nu cu microbuzul implicat in accident. De asemenea,…

- Tragedia din Ungaria a lasat orfani 35 de copii. Barbatii morti in accident aveau familii numeroase acasa, in judetul Mures. Plecasera la munca in Slovenia, ca sa le asigure famiilor un trai mai bun. Acum...

- Cel putin 13 copii au ramas orfani in urma accidentului din Ungaria, la unsprezece dintre ei murindu-le amandoi parintii. Au inceput anchete sociale in judetul Mures pentru a stabili persoanele in grija carora sa ramana minorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Victimele accidentului din Ungaria se intorceau din Slovenia, unde au muncit in agricultura, probabil la cules de capșuni. Se pare ca patru dintre acestea sunt din comuna Mica, iar alte cinci din comuna Balaușeri, județul Mureș.Primarul din comuna Mica, Szekely Ladislau, a declarat, miercuri, ...

- Victimele accidentului din Ungaria se intorceau din Slovenia, unde au muncit in agricultura, probabil la cules de capsuni. Se pare ca patru dintre acestea sunt din comuna Mica, iar alte cinci din comuna Balauseri, judetul Mures. Primarul din comuna Mica, Szekely Ladislau, a declarat, miercuri,…

- Imagini incredibile: Soferul microbuzului, implicat in tragedia in care au murit noua romani, a transmis momentul impactului live, pe Facebook (video+foto) Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, ar fi facut un Live pe Facebook, in momentul impactului.…

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Cel putin patru dintre ei sunt romani din comuna Mica județul Mureș. Tragedia…

- Trei tineri din comuna Turburea au fost arestati duminica de magistratii Judecatoriei Targu-Carbunesti, dupa ce au jefuit doi batrani din comuna respectiva. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, cel care a alertat autoritatile in legatura cu talharia a fost primarul din Turburea, Ion…