Stiri pe aceeasi tema

- O noua tragedie s-a petrecut pe o autostrada din Ungaria, acolo unde o dubita condusa de un sofer roman a intrat intr-un TIR, pe autostrada... The post Timisean mort pe o autostrada din Ungaria! Victima lucra pentru o firma de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Noile date despre tragedia din Ungaria, in care noua cetațeni romani au murit, pe drumul revenirii in țara de la munca , sunt sinistre și revoltatoare. Una din victime este chiar șoferul, dar inconștiența lui pare a fi cea care a produs tragedia. Pasionat de rețelele de socializate, șoferul Petru Kalau,…

- Au aparut noi informatii despre soferul care a porvocat tragedia din Ungaria, in care noua romani si au pierdut viata. Potrivit Antena3.ro, Petru Kalau a mai fost implicat in doua accidente grave. Unul dintre acestea a avut loc anul trecut cand a accidentat o tanara de 21 de ani. Fata a stat in coma…

- Noua persoane – sapte barbati si doua femei – care circulau intr-un microbuz inmatriculat in Mures si-au pierdut viata intr-un accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, in Ungaria, in zona Cegledbercel. Cel putin patru dintre ei sunt romani din comuna Mica județul Mureș. Tragedia…

- Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat marti, la 60 de kilometri de Budapesta, intr-un accident rutier in urma caruia au murit noua persoane, doua femei și șapte barbați. Ministerul Afacerilor Externe a activat celula de criza. „Ambasada Romaniei in Ungaria gestioneaza prin demersuri de…

- Un barbat în vârsta de 51 de ani s-a împușcat în cap în aceasta dupa amiaza în oficiul unui companii de creditare. Tragedia a avut loc pe strada Petru Rareș din capitala. Acesta a scos un pistol și s-a împușcat în cap în vazul…

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic. Tragedia a avut…

- O angajata a unui local din Satu Mare a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, de un barbat care comitea un jaf, suspectul reusind sa fuga cu o suma de bani. El a fost retinut dupa trei ore la frontiera cu Ungaria, in timp ce intentiona sa paraseasca tara, fiind dus la audieri, transmite News.ro…