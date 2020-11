Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din ATI Piatra Neamț a deschis ochii autoritaților, deși aceștia ar fi trebuit sa ramana astfel in urma tragediei din clubul Colectiv. Decizie de ultima ora la Guvern: controale in toate secțiile ATI din țara. Echipe mixte DSP-IGSU. Moartea iși ia din nou tributul. Sistemul medical a ramas…

- Oricare dintre sectiile ATI se poate gasi maine in aceeasi situatie, spune Carmen Marginean, medic anestezist. Medicul afirma ca instalațiile sunt vechi, oxigenul, insuficient și e lipsa de personal: „Daca fiecare pat ATI ar fi avut o asistenta, mai mulți pacienți ar fi putut fi mutați”. Instalațiile…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a avut o ieșire dura dupa Tragedia de la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. El i-a luat la ținta pe foștii colegi de la PSD care anunțasera de dimineața prin vocea președintelui Marcel Ciolacu ca suspenda activitațile de campanie…

- Scriitorul Stelian Tanase face o analiza a tragediei petrecute la Sectia ATI a Spitalului Judetean din Piatra Neamt. El estimeaza un picaj in sondaje a PNL si chiar riscul de a pierde alegerile daca nu sunt luate masuri ferme.

- Dominic Fritz s-a declarat șocat și intristat de tragedia de la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra-Neamț. Acesta a transmis un mesaj de susținere pentru cei afectați, menționand și ca a cerut verificari ale instalațiilor de oxigen și a celor electrice la spitalele aflate in subordinea…

- Intrebat de Franceinfo ce parere are despre introducerea obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19, Jadot a afirmat ca este de acord. "Din momentul in care va exista vaccinul, sper ca toata lumea va merge sa se vaccineze", a adaugat el. Potrivit unui sondaj Ipsos publicat in septembrie,…

- Copresedintele USR PLUS Neamt, deputatul Iulian Bulai, a scris, vineri, pe Facebook ca isi doreste majoritati, in consiliile locale si cel judetean, alaturi de PNL si alte forte proeuropene si solicita, intre altele, functiile de viceprimar in municipiile Piatra-Neamt si Roman. Bulai a…

- Situația este alarmanta in Capitala pentru ca spitalele destinate pacienților cu Covid-19 sunt pline. Conform Digi24 , spitalele Covid din București sunt pline, iar la Terapie Intensiva nu mai sunt locuri. In țara, in prezent sunt peste 13.000 de paturi in secțiile care trateaza persoane infectate cu…