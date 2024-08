Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sesizari au fost primite de procurorii bucureșteni dupa ce aceștia le-au cerut femeilor care se considera victime ale lui Alfred Bulai, fostul șef al Departamentului de Sociologie din SNSPA, sa-i contacteze. Zece persoane, posibil martori sau victime ale sociologului Alfred Bulai, au trimis…

- Un elev din Oradea care a dat examenul de Bacalaureat anul trecut și a obținut, dupa contestație, o nota mai mica la matematica, a caștigat in prima instanța, nota inițiala. Decizia nu este definitiva și a fost contestata deja de ministerul Educației. Avocatul adolescentului a declarat, pentru adevarul.ro,…

- Octavian Berceanu, fost șef al Garzii de Mediu și specialist in politici publice de mediu, spune ca tragedia de pe Jepii Mici, unde o fata de 19 ani a murit dupa ce a fost atacata de urs și s-a prabușit 100 de metri intr-o prapastie, ar fi putut fi evitata. Asta daca autoritațile și-ar fi […] The post…

- Un accident cumplit s-a petrecut, luni dimineața, in județul Suceava. O familie care venea de la mare, parinții și doi copii, precum și un șofer care le tracta mașina pe o platforma, au murit dupa impactul devastator cu o betoniera. Accidentul a fost provocat de soferul autocisternei, un cetațean ucrainean,…

- Magistrații nu vor da prea curand o sentința legata de evenimentele din 1989, dupa zeci de anchete, rechizitorii, amanari și returnari. Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiției au decis acum ca rechizitoriul in dosarul Revolutiei a fost intocmit nelegal, existand șanse ca ancheta din dosar…

- Caz revoltator la Iași. Un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Raducaneni a fost trimis in judecata pentru viol. Este acuzat ca, in anii 2015 – 2017, a violat in repetate randuri o minora pe care a amenințat-o cu moartea daca va vorbi despre faptele petrecute. Un procuror din Raducaneni…

- Procurorii verifica daca a fost respectat protocolul de salvare in cazul celor trei tineri romani, doua fete și un baiat, inghițiți de viitura in nordul peninsulei. Elicopterul a ajuns la un minut dupa ce victimele au fost luate de șuvoaie sub ochii pompierilor. Trupurile fetelor au fost gasite, dar…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a ajuns la instanța cu o solicitare prin care cere procurorilor belginei ca EPPO sa deruleze ancheta achiziției de vaccinuri la nivelul UE. Procedura penala din Belgia este ca toate presupusele infracțiuni comise pe teritoriul sau sa fie investigate…