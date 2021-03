Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Moroșan, in varsta de 68 de ani, este barbatul din Onești care -a ucis cu bestialitate pe doi muncitori care lucrau intr-un apartament din localitate, pe care l-a pierdut in instanța. El a publicat cu ceva timp in urma pe Facebook o inregistrare video in care anunța ca se va razbuna. El i-a…

- Psihologul Liviu Chesnoiu a explicat pentru Digi24 care a fost greșeala care a dus la tragedia de la Onești unde doi muncitori au fost injunghiați mortal de un barbat care i-a ținut ostatici ore in șir intr-un apartament. "S-a pierdut foarte mult timp. Cand ai de-a face cu un astfel…

- Polițiștii din Onești au acționat tarziu și s-a așteptat inutil pana sa se dea ordin sa se intervina, a explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu la Digi24. Acesta a comparat acțiunea polițiștilor din Bacau cu intervenția autoritaților in cazul Caracal. „Cand ai de-a face cu un astfel de individ…

- Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat care a fost greșeala care a dus la tragedia de la Onești unde doi muncitori au fost injunghiați mortal de un barbat care i-a ținut ostatici ore in șir intr-un apartament. Chesnoiu a delarat ca s-a acționat tarziu și ca, așa cum s-a procedat și in cazul…

- Soția barbatului care a ținut ostatici și apoi a omorat doi muncitori care renovau apartamentul din Onești, județul Bacau, din care fusese evacuat a fost reținuta, luni seara, ea fiind acuzata ca a fost...

- Un barbat din Onesti a sechestrat, luni, intr-un apartament, doi muncitori care lucrau la renovarea locuintei si apoi i-a injunghiat mortal. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, comisarul Gabriela Ciobanu, a declarat, pentru AGERPRES, ca inainte de comiterea crimelor, la fata locului au sosit fortele…

- Un barbat a sechestrat doi muncitori intr-un apartament din Onesti, judetul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Ambele victime au murit, una in apartament, cealalta la spital. Politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, acesta fiind ranit. IPJ Bacau a prezentat filmul evenimentelor…

- Luare de ostatici cu final tragic la Onesti, judetul Bacau. Un barbat a sechestrat, apoi a injunghiat doi muncitori care lucrau in apartamentul sau. Unul dintre muncitori a murit pe loc, iar al doilea a decedat la spital. Si agresorul este la spital dupa ce a fost impuscat.