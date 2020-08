Tragedia din Liban, pune în gardă autorităţile române Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanța, cea mai mare cantitate fiind in zona de nord. Administrația Porturilor Maritime (APM) atrage atenția ca toți operatorii care manipuleaza substanțe periculoase trebuie sa aiba un plan de securitate aprobat de ISU. „Toți operatorii care manipuleaza marfuri periculoase in portul Constanța, categorie in care se incadreaza și azotatul de amoniu, au obligația intocmirii unui plan de masuri de securitate aprobat de ISU privind manipularea, depozitarea și transportul acestor tipuri de marfuri”, a transmis, joi, APM. In acest… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanța, a anunțat joi dimineața Administrația Porturilor Maritime, care a atras atenția ca toți operatorii care manipuleaza substanțe periculoase trebuie sa aiba un plan de securitate aprobat de ISU.

