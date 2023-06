Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor fi gasite vinovate de tragicul accident feroviar din estul Indiei vor fi „sanctionate drastic”, a afirmat premierul tarii, Narendra Modi, scrie BBC. Intre timp, operatiunile de salvare s-au incheiat, transmite News.ro.

- Crește numarul victimelor din India, dupa ce mai multe trenuri s-au ciocnit vineri seara. 288 de oameni au murit și 900 a fost raniți in accidentul catalogat ca dezastrul secolului in India. Sambata a fost declarata zi de doliu.

- Dupa un episod de bulliyng la școala, fiica Danielei Gyorfi a ajuns la spital. Maria a fost agresata ani la rand de catre colegii sai, iar vedeta a fost nevoita sa o mute la alta instituție de invațamant.

- Cel putin 20 de oameni au murit dupa ce un vas plin cu turiști s-a rasturnat. Majoritatea victimelor sunt copii care erau in vacanța. Tragedia s-a petrecut la Tanur, un oras de coasta din India.

- Clipe de panica intr-un avion de linie, dupa ce unul dintre motoare a luat foc in timpul decolarii. Aeronava se pregatea sa plece de pe un aeroport din Carolina de Sud cand s-a produs incendiul, potrivit The Charlotte Observer. Pasagerii aflați la bord au observat motorul in flacari și au inceput sa…

- Poliția canadiana a gasit cadavrele a șase persoane din doua familii, dintre care una era de origine romana, iar cealalta din India. Printre cei morți este și un copil mic care avea pașaport canadian și, potrivit presei de acolo, ar fi aparținut familiei

- Dupa ce la inceputul lunii ianuarie Denisa Despa a plecat in vacanța in Maldive, acum cunoscuta dansatoare a decis sa mearga in vacanța in Bali. Luna februarie a reprezentat o pauza de la vacanțe, iar asta dintr-un motiv foarte bine intemeiat și serios. Denisa Despa a marturisit ca s-a confrunat cu…

- Un pasager a incercat sa deschida ușa in timpul zborului și a atacat un insoțitor. Au fost momente de groaza intr-un avion din Statele Unite, in plin zbor. Un pasager a incercat sa injunghie un insotitor de bord si sa deschida o ușa, in timpul unei curse United Airlines de la Los Angeles la Boston,…