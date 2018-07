Stiri pe aceeasi tema

- "Avem indicii serioase si semne importante care sugereaza ca focul are in spate o mana criminala", a declarat Nikos Toskas in timpul unei conferinte de presa, adaugand ca politia detine marturii in acest sens, fara a detalia insa. Reuters a relatat, miercuri, ca politia elena a inceput sa investigheze cum…

- CHIȘINAU, 26 iul — Sputnik. "Imagini apocaliptice din Grecia" — chiar daca pare de necrezut, dar acesta este laitmotivul relatarilor dintr-una din zonele paradisiace ale lumii. Incendiile, uneori imposibil de controlat, au dus la moartea a zeci de oameni, au fost filmate cadavre…

- Mai multe incendii de vegetație au izbucnit recent in Grecia și au transformat stațiunile turistice din preajma Atenei, candva pline de viața, in niște cimitire uriașe, cu aspect apocaliptic. Incendiile, care inca nu au fost stinse, au ranit peste 200 de oameni și au ucis mai mult de 80, scru cei de…

- 81 de persoane au murit in incendiile violente din imprejurimile Mati, un mic sat turistic de coasta situat la aproximativ 30 de kilometri est de Atena, au anuntat autoritatile grece, iar alte 187 de persoane - inclusiv 23 de copii - au fost ranite, relateaza Reuters.

- Brian si Zoe erau casatoriti de o saptamana, iar o luna de miere in Grecia parea concediul ideal. Au ales o vila in Mati, langa Atena, insa flacarile au transformat vacanta intr-o tragedie. Surprinsi de foc, cei doi irlandezi au incercat sa scape de incendiu in portbagajul unei masini. N-au…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atenție a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei și mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistența consulara, in funcție de…

- Astazi, 25 iulie, o aeronava C-27J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor și o aeronava C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, impreuna cu aproximativ 20 militari-echipajele aeronavelor și personal auxiliar, au decolat spre Grecia, in jurul orei..., pentru a acționa in vederea stingerii…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a postat marti un mesaj pe contul sau de Facebook in care se declara "socata de tragedia din Grecia'', tara afectata de puternice incendii de vegetatie declansate in imprejurimile Atenei. "Sunt socata de tragedia din Grecia,…