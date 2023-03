Seful garii din Larisa, in centrul Greciei, a fost arestat dupa coliziunea frontala violenta intre doua trenuri soldata marti noapte cu cel putin 36 de morti, informeaza marti surse din politie, relateaza AFP. „Seful de gara in varsta de 59 de ani a fost arestat. Faptele care ii sunt reprosate vor fi anuntate in scurt […] The post Tragedia din Grecia. Cele doua trenuri circulau pe aceeasi linie. Seful de gara din orasul Larisa, arestat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .