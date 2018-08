Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de oameni au murit dupa prabusirea unui segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10, in apropiere de orasul Genova, Conform celui mai recent bilant anuntat sambata de agentia de stiri ANSA. Alte trei trupuri neinsufletite ...

- UPDATE – 16.08.2018, ora 15:26 Intre 10 si 20 de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de orasul italian Genova, a declarat joi Francesco Cozzi, seful procuraturii genoveze, relateaza Reuters. Cozzi a declarat prin…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis condoleante familiilor celor care si-au pierdut viata, intre care si un roman, ca urmare a prabusirii podului Morandi de langa Genova. Un alt roman, despre care se credea ca a murit, se afla in coma, intr-un spital italia."Imi exprim intreaga mea compasiune…

- Doi romani au fost identificati printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care adauga ca, avand in vedere...

- Bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 38 de morți. „Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele decedate a fost identificat si un cetatean roman. Consulatul General al Romaniei la Torino monitorizeaza…

- 'Bilantul a crescut, din pacate, la 35 de morti in tragedia de la Genova, inclusiv trei copii cu varste cuprinse intre 8, 12 si 13 ani, dupa ce ultimele corpuri au fost recuperate de pompierii care au muncit fara intrerupere in aceasta noapte', a anuntat ministrul pe Twitter. Potrivit protectiei…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…