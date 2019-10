Tragedia din Camerun. Numărul victimelor a ajuns la 43 de morţi ''Un singur cadavru a fost gasit astazi'', a declarat pentru AFP Francois Fotso, responsabil din cartierul sarac Gouache IV din Bafoussam, situat la aproximativ 300 km de capitala Yaounde, unde zeci de locuinte precare, construite pe versantii dealului, s-au prabusit in urma unei alunecari de teren produse in noaptea de luni spre marti.



Marti, echipele de interventie ajutate de locuitori au scos de sub noroi si moloz cadavrele de 42 de oameni, printre care 26 de copii si 14 femei, inclusiv patru gravide. Printre victime se afla un cuplu cu cei sase copii ai sai, a declarat miercuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Corpul neinsufletit al unei alte victime a fost descoperit miercuri, la aproape doua zile de la o alunecare de teren produsa in localitatea Bafoussam, din vestul statului Camerun si soldata in total cu 43 de morti, dintre care 26 de copii, a indicat un responsabil local citat de AFP. Cautarile au…

- Alunecarea de teren s-a produs pe versantul unei coline pe care fusesera construite locuinte aflate in stare precara, afectate de ploile torentiale, a explicat pentru AFP in conditii de anonimat un inalt responsabil din cadrul administratiei locale.''Patruzeci si doua de cadavre sunt deja''…

- Tragedia a avut loc intr-un cartier din orasul situat la circa 300 de kilometri nord-vest de capitala Yaounde. Alunecarea de teren s-a produs pe versantul unei coline pe care fusesera construite locuinte aflate in stare precara, afectate de ploile torentiale, a explicat pentru AFP in conditii…

- Afirmația lui Nicușor Dan, de altfel fara susținere legala, i-a alarmat pe oamenii care și-au cumparat legal și de buna credința apartamentele in blocul de pe Maria Rosetti 38. Oamenii spun ca numai Ceaușescu a indraznit sa ceara demolarea locuințelor romanilor! Locatarii de pe Maria…

- Prima misiune NASA spre un misterios roi de asteroizi, care se deplaseaza in jurul Soarelui in apropierea relativa a orbitei lui Jupiter, a trecut un important test de design (CDR - critical design review) la 18 octombrie si a primit unda verde pentru demarare, in vederea lansarii din 2021, informeaza…

- Astazi se implinesc patru ani de la moartea lui Vadim Tudor, iar in scurt timp va incepe slujba de pomenire, la aceeași Biserica la care mii de romani l-au condus pe ultimul drum. Au fost scene incredibile, atat la biserica, cat și la cimitir, iar oamenii au stat la coada pentru a ajunge…

- Tragedia s-a produs la data de 31 august 2019, chiar de ziua femeii, cand implinea 21 de ani, intr-un sat de langa orasul Zhabinka (sud-vestul Belarusului). Dupa sarbatorirea acesteia, mamica s-a intors acasa cu fiica sa de doi ani. Insa, la un moment dat, femeia a incercat sa-si scoata fiica pe geamul…