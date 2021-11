Dintre cei 46 de oameni care au luat foc de vii in accidentul rutier, majoritatea aveau pana in 30 de ani, iar 12 erau minori. Soferul a murit pe loc si nu a avut cine sa le deschida usa. Identitatea victimelor va fi stabilita prin teste ADN. Cel putin 46 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02:00, in apropierea satului Bosnek (sud-vest de capitala Sofia). Autobuzul calatorea din Turcia in Macedonia de Nord. In total 12 minori, intre care cinci copii, se aflau la bordul vehiculului,…