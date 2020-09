Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si un copil de trei ani au murit, iar o alta persoana a fost ranita, dupa ce in cursul zilei de luni un vagon s-a desprins de un cap de TIR la intrarea in Iasi si a intrat intr-o casa de la marginea DN 24.Soferul unui camion de mare tonaj care cobora Dealul Repedea prin zona Bucium…

- Accident teribil la intrarea in orașul Iași. Un șofer unui autotren a ramas fara frane și a pierdut controlul vehiculului, ajungand intr-o curte in care se jucau o fetița și bunica ei. Fata de trei ani a murit, in urma impactului, la fel și șoferul vehiculului, in timp ce bunica a fost ranita. Conform…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita in urma unui grav accident ce s-a produs in municipiul Iasi, la intrarea prin zona Bucium. Șoferul unui camion a ramas fara frane in coborare, s-a oprit in curtea unei case si a murit pe loc. De asemenea, un copil care se juca in acel spatiu a fost ucis, dupa…

- Camionul cobora dealul Bucium iar șoferul nu l-a mai putut controla, a intrat in curtea unei case și a lovit o fetița de 5 ani. De asemenea, și șoferul camionului a murit. Fetița se afla in curte cu tatal sau, care o ținea de mana, și bunica ei. Traficul se desfașoara cu dificultate. Articolul Accident…

- Viata micutei nu a putut fi salvata, in ciuda eforturilor cadrelor medicale sosite la locul impactului.Tragedie in localitatea ieseana Bucium, in urma unui accident desprins parca dintr un film thriller.O fetita de doar trei ani, care se juca in siguranta in curtea propriei case, la umbra, supravegheata…

- Tragedie la Iasi! Soferul unui camion care cobora Buciumul a pierdut controlul volanului. Incercand sa redreseze vehicului, remorca s-a desprins si a daramat un gard de piatra, oprindu-se in curtea unei case. Din nefericire, o fetita a fost ucisa. Nici conducatorul auto nu a supravietuit. Vom reveni…

- Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod in satul Poieni din comuna Schitu Duca. Accidentul s-a produs luni dimineata. Doua persoane au fost ranite. Politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc impactul.

- ESCROCI… In ciuda numeroaselor avertizari ale politistilor si ale presei, metoda “Accidentul” continua sa faca victime in judetul Vaslui. Cea mai recenta lovitura a fost data in comuna Albesti, acolo unde o femeie si un barbat din judetul Iasi au reusit sa pacaleasca o batranica de 90 de ani sa le dea…