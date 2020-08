Stiri pe aceeasi tema

- Exploziile de marti, de la Beirut, au ucis cel putin 137 de oameni si au ranit peste 5000, iar zeci de persoane sunt in continuare date disparute, a comunicat joi pentru AFP Ministerul libanez al Sanatatii. Așadar bilanțul e unul provizoriu. Exploziile au lasat fara adapost 300.000 de locuitori din…

- Autoritatile libaneze au dat termen patru zile unui ”comitet de investigatie” sa stabileasca responsabilitatile in exploziile care au devastat marti seara Beirutul, a anuntat joi, la postul francez de radio Europe1, seful diplomatiei libaneze Charbel Wehbe, relateaza AFP.”In aceasta dimineata…

- Autoritațile libaneze cred ca puternica deflagrație care a ucis cel puțin o suta de persoane și a ranit cateva mii la Beirut a fost produsa de cele 2.700 de tone de nitrat de amoniu depozitate in port de ani de zile. Nitratul de amoniu a stat și la baza tragediei din Mihailești, din 2004, cand 18 oameni…

- "Condoleanțele mele profunde familiilor victimelor teribilei explozii din Beirut. Suntem alaturi de Liban și de poporul libenez in aceste momente grele”, a scris Klaus Iohannis, marti seara, pe Twitter. My deepest condolences to the families of the victims of the terrible explosions in #Beirut.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca doi romani au murit, patru sunt in stare critica, iar doi au fost raniti usor in urma unui accident rutier produs in Cehia. Romanii se aflau intr-un microbuz, iar autoritatile incearca sa stabileasca modul in care s-a produs evenimentul rutier.”Ministerul…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat, luni seara, un plan de relaxare a restrictiilor antiepidemice, afirmând ca autoritatile trebuie sa se pregateasca pentru scenariul în care nu va fi produs niciun vaccin anticoronavirus, potrivit Mediafax.Desi criticii au avertizat…