Stiri pe aceeasi tema

- Fetița a carei mama a murit, duminica, la doar trei zile dupa ce a nascut-o, va fi externata, miercuri, de la spitalul din Campeni. Valentin Fracea, directorul general al DGASPC Alba, a precizat, pentru www.proalba.ro , ca micuța va fi data in grija unui asistent maternal. Fracea a mai completat ca…

- Cei sase copii ai femeii din Apuseni care a murit, duminica, la trei zile dupa ce a nascut acasa cel de-al saptelea copil, au fost preluati si plasati in regim de urgenta la un asistent maternal profesionist in cazul a patru dintre acestia, iar alti doi in familia largita, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- O mama a murit dupa ce a nascut acasa, pentru ca ambulanța nu a putut ajunge la ea din cauza zapezii. IPS Teodosie a anunțat ca vrea sa boteze bebelușul nascut acum 3 zile. Potrivit unor surse din zona, femeia de 33 de ani, din satul Dos, comuna Scarișoara, județul Alba, era desparțita de tatal…

- Angajații de la Protecția Copilului Alba au preluat cei șapte copii ai unei femei din Munții Apuseni, care a murit duminica, la trei zile dupa ce a nascut acasa.Elena Firu, responsabil Relații Publice in cadrul DGASPC Alba, spune ca pentru patru dintre cei șapte copii s-a dispus plasamentul la un asistent…

- Serviciiile de intervenție au preluat, duminica, o femeie de 33 de ani care a nascut in urma cu trei zile, aflandu-se in luna a șaptea de sarcina. Insa aceasta nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul, anunța ISU Alba.

- Un atac armat a avut loc la o biserica catolica din Londra. O fetița de 7 ani este in stare critica. Alte cinci persoane au fost ranite in urma atacului care a avut loc sambata. Mai multe persoane asistau la un serviciu religios dedicat unei mame și fiicei sale, care au murit in noiembrie. Deodata a…

- Tragedia a avut loc vineri dupa-amiaza, in municipiul Bacau. Minora, in varsta de 13 ani, a fost trasportata in stare grava la spital, unde a decedat, a confirmat pentru Libertatea purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru.Potrivit autoritaților, apelul la 112 a fost facut de…

- O mama trece prin clipe grele din anul 1979, cand a fost anunțata ca fetița ei a murit, dupa ce a nascut acasa! Lucreția simte ca fiica ei este in viața, iar de 43 de ani nu iși poate lua gandul de la ea. Povestea femeii, in exclusivitate pentru Acces Direct.